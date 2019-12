Riciclo nella moda: il 17 dicembre al via un seminario per le aziende a Carpi

Il tema del rispetto dell’ambiente, del riutilizzo e, più in generale, della moda ‘green’ sono sempre più importanti agli occhi sia dei consumatori che delle aziende, tanto che anche prestigiosi brand mondiali stanno, in questi mesi, prendendo importanti decisioni che vanno nella direzione di una moda più sostenibile.

A questo proposito Carpi Fashion System promuove un seminario di formazione per le aziende del comparto moda, della durata complessiva di 15 ore e dedicato proprio al riciclo, che si svolgerà martedì 17 e giovedì 19 dicembre 2019, alle ore 17:00, a Carpi, presso la sede di ForModena, al civico 131/C di via Carlo Marx. Il corso si concluderà poi con un ultimo incontro a gennaio 2020.

Insieme al docente Emilio Bonfiglioli del ‘Centro qualità tessile’, i partecipanti potranno approfondire quali siano le richieste provenienti dal mercato, cosa si intenda in questo settore per prodotti riciclati, rigenerati e biologici, i marchi attualmente presenti e le condizioni da essi richieste, la tracciabilità interna e come poterla organizzare e gestire, gli standard aziendali necessari per divenire un’impresa che possa produrre questa tipologia di merce e gli standard qualitativi e di filiera.

Per partecipare occorre dare conferma della propria presenza scrivendo a carpi@formodena.it

Carpi Fashion System è il progetto di valorizzazione delle aziende del Distretto moda promosso da CNA, LAPAM-Confartigianato, Confindustria Emilia, insieme alla Camera di Commercio di Modena e al Comune di Carpi, con il determinante contributo della Fondazione CR Carpi.

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.carpifashionsystem.it e la pagina Facebook CFS Carpi Fashion System.