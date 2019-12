Manutenzione urgente in diverse strade bianche, anche a Carpi

Domani, martedì 17 dicembre, il Settore Lavori Pubblici comincerà interventi in via d’urgenza su una dozzina di strade “bianche” del territorio comunale.

La manutenzione si è resa necessaria per mantenere la percorribilità senza che si formino buche e avvallamenti, mediante l’esecuzione di sagomatura a risanamento della pavimentazione ammalorata. Gli interventi in programma, infatti, comprenderanno essenzialmente risagomatura e livellamento delle strade, nonché fornitura e stesura di idoneo materiale inerte (ghiaia, stabilizzato eccetera) laddove non sia sufficiente il solo livellamento.

Queste le vie di volta in volta interessate dai lavori: Bentivoglio, Spuntona, Pecorelle, Palazzo Banca, Valle (da confine con Fabbrico fino a SP 413), dei Morti (da tratto asfaltato fino a confine con Rolo), degli Inglesi, Grilli (da via Cavi a SP 413), Francesa, del dottore, Fuochi (tratto sud est) e Gusmea.

L’elenco delle strade, precisano i tecnici, potrà subire modifiche e aggiornamenti in base alle condizioni della sede carrabile riscontrate alla data d’inizio dei lavori, « considerato il fatto che le stesse sono soggette a repentini mutamenti a seguito di avverse condizioni meteorologiche. »

Gli interventi si svolgeranno di massima fra le 8:30 e le 18:30, con posizionamento di apposita segnaletica stradale, e regolamentazione del traffico a senso unico alternato o, secondo i casi, chiusura eccetto che per i residenti.

In caso di maltempo o imprevisti i lavori saranno spostati al primo giorno utile successivo.