Poco dopo le 18:45 incidente stradale in via Casadio nel comune di Argelato. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che dopo aver messo in sicurezza lo scenario, hanno provveduto a liberare una persona dall’autovettura tagliando le portiere attraverso l’uso delle cesoie idrauliche. Sul posto erano presenti anche la Polizia Locale e il 118.