“Generazione Touch”, martedì a Mirandola incontro per i genitori degli alunni frequentanti le scuole del territorio

“Generazione Touch” e la “Consapevolezza delle problematiche educative legate all’uso delle nuove tecnologie”. E’ questo il titolo dell’evento organizzato e patrocinato dal Comune di Mirandola in collaborazione con la Scuola Media “Francesco Montanari”, in programma martedì 17 dicembre alle ore 20:30, presso l’Auditorium delle Scuole Medie.

Si sente ormai fin troppo di frequente parlare di “generazione touch”. Bambini e ragazzi immersi in una realtà fatta di smartphone, PC, tablet, connessioni superveloci, app, schermi touch screen di ogni ordine, dimensione e colore. Un insieme di elementi che per la prima volta nella storia, evidenzia un vero e proprio gap generazionale: in tema di mondo virtuale e socia network sono i giovani ad avere qualcosa da insegnare agli adulti. È un’idea che affascina e spaventa; ma soprattutto per i grandi si profila una nuova sfida: esiste una misura educativa nella gestione delle nuove tecnologie? Diventa pertanto fondamentale definirla, per non perdere il ruolo e la responsabilità formativa da parte dei genitori e per tutelare i bambini ed i ragazzi da un ‘invadenza eccessiva.

L’iniziativa, “Generazione Touch” – che rientra nelle logiche delle politiche sociali – è rivolta a tutti i genitori aventi figli frequentanti le scuole primarie e secondarie, vedrà la partecipazione del Prof. Daniele Novara, pedagogista e consulente formatore, oltre che fondatore del Centro CPP, Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti di Piacenza. A moderare la serata sarà invece l’Assessore alle Politiche economiche e al Benessere sociale del Comune di Mirandola, Giuseppe Forte.

Oltre ovviamente a focalizzare l’attenzione sul fenomeno, quello che comporta anche ed in particolare in termini negativi – si pensi anche all’aumento esponenziale delle diagnosi dei disturbi dell’apprendimento registrato negli ultimi anni ricollegabile ad un accesso sregolato al digitale – l’incontro mira a fare luce sulla necessità di definire una misura educativa nella gestione delle nuove tecnologie (smartphone, tablet, pc, più in generale social media e rete web).