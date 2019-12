Concerto di Natale del 21 dicembre a Formigine

Sabato 21 dicembre alle 21.00 presso l’Auditorium Spira mirabilis si terrà l’ormai popolare Concerto di Natale “Musiche sotto l’Albero”. Saranno di scena il Coro di Formigine, diretto dal Maestro Mario Tardini, il Coro Menestrelli e il Coro polifonico del Flauto Magico, diretti dalla Maestra Laura Cattani. Si ascolteranno insieme brani della tradizione (Jingle bells, We wish you a merry Christmas, Gaudete, Tutti vanno alla capanna e altri), spiritual (Kum ba yah, I’m gonna sing), brani del compositore Lorenzo Ricci (Corrono i pastori, È la notte di Natale) e canzoni più vicini alla cultura di oggi (Jingle bell rock, Somebody to love).

L’idea degli organizzatori è quella di ricostruire come negli anni scorsi un’atmosfera di festa, dove tutta la comunità formiginese possa ritrovare la magia del Natale, il piacere di condividere pensieri, parole, musica. L’ingresso è libero (fino ad esaurimento posti) e tutta la cittadinanza è invitata, a conclusione del concerto, per il brindisi natalizio a cura dell’Amministrazione Comunale. Info: Servizio Cultura – 059.416244 (martedì e giovedì ore 9.30-12.30).