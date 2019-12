Panariello, Conti e Pieraccioni al Teatro EuropAuditorium di Bologna per due date già sold out

Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni ancora insieme in una nuova tournée teatrale che farà tappa al Teatro EuropAuditorium di Bologna per due date già sold out, sabato 21 e domenica 22 dicembre 2019 (ore 21). Il successo dei tre campioni dello spettacolo italiano non conosce battute di arresto: dopo i palasport, porteranno quest’autunno il loro divertentissimo show nei teatri di tutta la penisola.

Amici di lungo corso, Panariello Conti e Pieraccioni hanno condiviso spesso le loro carriere, diventando dei numeri uno nel proprio genere per il pubblico italiano. Tra standing ovation, repliche e sold out, il varietà è una garanzia di divertimento puro. Uno show a 360 gradi in cui cinema, teatro e televisione si intrecciano, tra gag, battute e sketch esilaranti, con uno sguardo rivolto all’attualità. A non mancare l’improvvisazione, il coinvolgimento del pubblico e l’affiatamento tra i tre.

