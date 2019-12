Il meteo facile in ambiente innevato: due incontri al Cai

“Sicuri in montagna con il Cai”: è questo lo slogan che caratterizza molte delle attività del Club alpino italiano. Il tema della sicurezza in montagna è complesso, e abbraccia molti aspetti: uno di questi è la conoscenza del meteo. Proprio per questo la Sezione reggiana del Cai ha programmato due incontri sul tema “Il meteo facile per escursioni sicure in ambiente innevato”, a cura di Stefano Ovi, esperto di meteorologia e bravo scialpinista. La stagione invernale è alle porte, e conoscere il rapporto tra le condizioni metereologiche e la situazione della neve, anche sul nostro Appennino, è importante.

La prima serata è in programma martedì 17 dicembre 2019 e la seconda martedì 4 febbraio 2020. Entrambi gli incontri si terranno alle 21:00 nella Sala Pincelli del Cai, in via Caduti delle Reggiane 1H a Reggio Emilia (zona Campovolo).