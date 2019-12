Alcune chiusure previste nei prossimi giorni in A14 e A13

Sulla A14 Bologna-Taranto, per programmati lavori di ordinaria manutenzione delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle cinque notti consecutive di lunedì 16, martedì 17, mercoledì 18, giovedì 19 e venerdì 20 dicembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa l’uscita della stazione di Cesena nord, per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Cesena o di Forlì.

***

Sul Raccordo di Casalecchio, sulla A14 Bologna-Taranto e sulla A1 Milano-Napoli, sempre per programmati lavori di ordinaria manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 dicembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sul Raccordo di Casalecchio, sarà chiusa la stazione di Bologna Casalecchio, in uscita e in entrata, da e verso la A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di autostradale di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto.

Sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiusa l’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale, verso Ancona.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio.

Le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.

Sulla A1 Milano-Napoli, per chi proviene da Milano, sarà chiuso l’allacciamento sul Raccordo di Casalecchio, in direzione di Ancona.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto.

***

Sulla A13 Bologna-Padova, per programmati lavori di ordinaria manutenzione delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno nelle due notti consecutive di domenica 15 e lunedì 16 dicembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Padova Zona Industriale, in entrata verso la A4 Torino-Trieste e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Padova sud.