Poco prima delle 8:45 incidente stradale tra due auto in via Sillaro nel comune di Medicina.

I vigili del fuoco intervenuti, dopo aver messo in sicurezza lo scenario, hanno provveduto a liberare i quattro occupanti delle due autovetture coinvolte tagliando le portiere ed il guardrail.

Sul posto erano presenti anche Carabinieri, Polizia Locale e 118 anche con l’elisoccorso.

L’intervento si protratto per un’ora e mezza circa.