Derby Virtus-Fortitudo, importanti prescrizioni per le tifoserie

Il 25 dicembre presso la Virtus Arena in viale della Fiera si disputerà il derby Virtus – Fortitudo. All’esito dell’incontro del Questore con i rappresentanti delle due tifoserie sono state adottate alcune importanti prescrizioni:

– le tifoserie saranno disposte all’interno della struttura per settori omogenei, in particolare tutti i tifosi della Fortitudo dovranno prendere posto presso il settore “Stage Est” con entrata ed uscita esclusivamente da Viale della Fiera n.20. A tal fine, chi avesse acquistato biglietti per lo “Stage Ovest” dovrà provvedere alla sostituzione;

– i tifosi della Fortitudo che giungeranno presso l’Arena con mezzi propri dovranno parcheggiare le autovetture presso il parcheggio sito in Viale della Fiera n.14 di fronte alla sede della Rai.