Claudio Corrado e Gen Llukaci a teatro per il debutto di “Leonardo”

Per la rassegna Arte in scena voluta dal teatro De André di Casalgrande, domenica 15 Dicembre dalle ore 17:00 è previsto il debutto del nuovo spettacolo ideato e prodotto da Sabrina Gasparini dal titolo; Leonardo. Sul palcoscenico a condurre l’emozionante viaggio nella vite e le opere del grande genio rinascimentale ci sarà Claudio Corrado, appassionato divulgatore, che attraverso il suo racconto porterà gli spettatori a comprendere ancora di più l’animo del maestro fiorentino senza tralasciare aneddoti e curiosità sullo stesso.

Corrado duetterà per la prima volta con il magico violino di Gen Llukaci, musicista incredibile con un’intensa attività concertistica, sia come solista che in varie formazioni. Llukaci è stato inoltre primo violino dell’orchestra della Radio Televisione Albanese, dell’Opera e Balletto e della Filarmonica di Durazzo e Tirana. Gli ingredienti per uno splendido pomeriggio di cultura e spettacolo ci sono tutti.