Volley, domenica la Green Warriors Sassuolo in trasferta a Soverato

Trasferta calabrese per la Green Warriors Sassuolo, che domenica (inizio gara ore 17.00) sarà impegnata sul campo del Volley Soverato nell’incontro valido per la dodicesima giornata di campionato, la terza del girone di ritorno

Le ragazze di coach Enrico Barbolini, che partiranno domani in mattinata alla volta di Soverato, sono reduci dalla sconfitta casalinga dello scorso turno di campionato, sconfitta maturata al tie break al termine di un match estremamente equilibrato. Con cinque vittorie e sei sconfitte, le neroverdi occupano al momento il sesto posto in classifica generale, con dodici punti: il quinto posto – che garantirebbe l’accesso alla Poule Promozione al termine della Regular Season – dista al momento cinque lunghezze ed è quindi pienamente alla portata di Pincerato e compagne, che nelle ultime giornate hanno dato prova di grande carattere.

Per quanto riguarda la partita di domenica, come detto sopra, le neroverdi saranno impegnate sul campo del Volley Soverato: il match presenta certamente molte insidie, in primo luogo dal punto di vista tecnico – tattico – visto che dall’altra parte della rete la Green Warriors si troverà la terza forza del girone – sia da quello più prettamente logistico, come sempre accade in occasione di trasferta così lunghe. Tra le file neroverdi, ancora indisponibile Martina Ghezzi, che in settimana ha ricominciato gradualmente ad allenarsi, dopo lo stop delle scorse settimane. Pienamente recuperate e disponibili invece Rebeka Fucka, che la scorsa domenica era stata preventivamente tenuata a riposo, e Benedetta Mambelli, che contro il Club Italia era uscita nel quarto set per un problema alla gamba sinistra.

La partita, che sarà diretta dalla coppia arbitrale formata da Enrico Autuori e Matteo Talento, sarà visibile sul canale Youtube Volley Soverato TV.