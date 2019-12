Vertenza J.Colors Finale Emilia, Filctem/Cgil+Uiltec/Uil: al presidio dei lavoratori stamattina anche Bonaccini e Costi

Erano presenti stamattina al presidio dei lavoratori della J.Colors di Finale Emilia anche il Governatore della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e l’assessore regionale alle Attività produttive Palma Costi che hanno portato la loro solidarietà ai lavoratori in sciopero e ribadito la posizione della Regione di recuperare i finanziamenti concessi (7 milioni e 600 mila euro) per la ricostruzione post sisma dello stabilimento, qualora l’azienda non ritiri la procedura di licenziamento e la volontà di chiusura dello stabilimento di Finale Emilia. Bonaccini e Costi hanno anche ribadito che faranno tutto il possibile per salvaguardare l’occupazione e lo stabilimento in un territorio già duramente colpito dal sisma del 2012.

I lavoratori sono in sciopero da due settimane, presidiando tutti i giorni i cancelli dello stabilimento. Stamattina erano presenti al presidio delegazioni delle Rsu delle aziende del polo industriale di Finale Emilia. Hanno portato la loro solidarietà anche comuni cittadini.

Al momento non è giunta all’assessore Costi e ai sindacati Filctem Cgil e Uiltec Uil alcuna novità da parte dell’azienda che si era presa qualche giorno di tempo per decidere se mantenere o ritirare la procedura di licenziamento anche a fronte delle posizioni espresse dalla Regione Emilia Romagna.

I 32 lavoratori coinvolti valuteranno nei prossimi giorni le ulteriori iniziative da mettere in campo per la salvaguardia dei posti di lavoro e la continuità produttiva, unitamente alle Rsu e ai sindacati.