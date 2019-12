‘Scatti in collina’, domani inaugura a Prignano la mostra del concorso fotografico dedicato ad Emilio Casini

Saranno Annalisa Vandelli e Uliano Lucas ad aprire ufficialmente domani, presso il Centro Civico, la mostra sul tema: ‘Scatti in collina’. L’iniziativa, promossa dagli assessorati alla cultura e alle politiche giovanili, costituisce la prima edizione del concorso fotografico dedicato alla memoria del giovane prignanese Emilio Casini, prematuramente scomparso.

Oltre un centinaio le immagini realizzate da fotografi non professionisti, suddivise in tre categorie: Paesaggi, Persone e Bianco e Nero. Ovviamente tutte sono state scattate all’interno del territorio prignanese. “Tra i nostri concittadini – sottolinea Chiara Babeli, consigliere comunale e curatrice dell’iniziativa – molti sono appassionati di fotografia. Da qui la decisione di bandire il concorso, per ricordare Emilio Casini e per permettere a tutti di conoscere e valorizzare immagini del nostro territorio”.

La mostra sarà visitabile, per l’intero periodo natalizio, nei giorni di sabato e domenica, dalle 10 alle 12 e dalle15 alle 17