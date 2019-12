Qualche disagio per gli automobilisti a causa del maltempo. I vigili del fuoco sono intervenuti in assistenza soprattutto ai mezzi pesanti in difficoltà per il ghiaccio sul manto stradale. Come in località Traversa, comune di Firenzuola dove la squadra del distaccamento volontario di Monghidoro ha messo in sicurezza un autoarticolato finito in una cunetta ghiacciata.