“Magie di Natale” in piazza a S.Ilario

Domenica 15 dicembre appuntamento in piazza Repubblica a Sant’Ilario con le “Magie di Natale” (dalle ore 9.30).

Per tutta la giornata si potrà entrare nel Magic Globe per vivere la sensazione di entrare in una autentica sfera natalizia e posare insieme a Babbo Natale per foto da condividere e taggare. Per le compere e i regali ecco il mercatino dell’artigianato artistico e quello delle aziende agricole.

Le associazioni locali accoglieranno i presenti con thè e cioccolata calda, biscotti, caldarroste e laboratori artistici per bambini.

Alle 16.00 il clou con il concerto gratuito dello spettacolare coro Gospel Experience (in caso di maltempo presso il Piccolo Teatro in Piazza). Il coro Gospel Experience è stato creato a Modena nel 2011 da Alessandra Fogliani,, eclettica, passionale e sensibile pianista e direttrice, e dalla cantante jazz Sandra Cartolari. Composto da più di venti coristi stabili, abbina capacità tecniche a passione, energia, vitalità.

Partecipano all’iniziativa le associazioni con Proloco Sant’Ilario d’Enza, Nonna Lucia, Bar Anspi, Teatro L’Attesa, Comitati Genitori Collodi e Fiastri e Unità Pastorale Sant’Ilario Calerno.

L’evento, realizzato da Amministrazione Comunale e BieBi Eventi, rientra nel programma natalizio “Natale 2019 a Sant’Ilario e Calerno. Meno luci, più Vita!”. Per l’occasione i negozi del paese saranno aperti.

Info: www.comune.santilariodenza.re.it.