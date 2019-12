In A13 chiuso per una notte il tratto Occhiobello – Ferrara nord

Sulla A13 Bologna-Padova, per lavori di ripristino da incidente, dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 14 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara nord, verso Bologna. Di conseguenza, non sarà possibile usufruire dell’area di servizio “Po ovest”, situata all’interno del suddetto tratto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, si potrà percorrere la Strada Santa Maria Maddalena, la SS16 adriatica, Via Modena e Via Eridano con rientro sulla A13, alla stazione autostradale di Ferrara nord, per proseguire in direzione di Bologna.