Hera al lavoro per riparare la condotta idrica in via Toscana a Bologna

Hera è al lavoro per riparare la rottura di una condotta dell’acquedotto, che si è verificata nel corso della notte in via Toscana a Bologna, all’altezza del civico 200, dopo il Ponte San Ruffillo in direzione di Rastignano.

Per l’esecuzione dell’intervento è stato necessario attivare un senso unico alternato all’altezza del Ponte di San Ruffillo verso Pianoro fino all’incrocio con via Bastia. Ci sono quindi rallentamenti nella circolazione.

ìI lavori di scavo e di riparazione termineranno, salvo inconvenienti, entro la serata di oggi. E’ stata già prevista la distribuzione di cassoni con i sacchetti dell’acqua per mitigare il disagio ad alcune decine di utenze prive di servizio.

La viabilità tornerà regolare, dopo l’asfaltatura e la riapertura a doppio senso di marcia, entro la mattinata di domani.

Per informazioni è a disposizione il Pronto Intervento Hera al numero 800.713.900 per le segnalazioni di rotture e guasti alle reti idriche.