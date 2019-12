Bilancio. Consiglio comunale a Bologna lunedì 16, mercoledì 18 e giovedì 19 dicembre

Lunedì 16 dicembre alle 13, a Palazzo d’Accursio, si riunirà il Consiglio comunale in sessione ordinaria per iniziare la discussione sul Bilancio previsionale 2020-2022. La seduta si aprirà con gli interventi di inizio seduta e proseguirà con l’esame di tre delibere: il riconoscimento di un debito fuori bilancio per l’utilizzo delle palestre della Città metropolitana negli ultimi due anni scolastici; la modifica del Regolamento della Scuola d’infanzia comunale; il rigetto dell’istanza delle società Galaxy e Galotti, a seguito di sentenza del Tar.

Di seguito il Consiglio inizierà la discussione sul Bilancio che proseguirà mercoledì 18 dicembre, alle 9.30, e si concluderà con le dichiarazioni di voto e le votazioni, giovedì 19 dicembre, con inizio sempre alle 9.30.

Venerdì 20 dicembre il Consiglio comunale si riunirà per una seduta di Question Time, e dopo la sospensione per le festività natalizie, le prime sedute del 2020 sono convocate per venerdì 10 gennaio (Question Time) e lunedì 13 gennaio (ordinaria).