Modifiche alla circolazione nel weekend in viale XX Settembre e via Mazzini

Sabato 14 e domenica 15 dicembre, in viale XX Settembre ed in via Mazzini, si svolgerà il “Mercato Natalizio del Viale”, con oggettistica e bancarelle natalizie. Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione il tratto di viale XX Settembre che da via Mazzini arriva fino a via Pretorio sarà chiuso al traffico dalle ore 7 di sabato 14 e fino alle ore 21 di domenica 15 dicembre. Fino alle ore 8, poi ancora dalle 12,30 alle 14 e dopo le 19, i residenti di viale XX Settembre potranno accedere alle rispettive aree private.