Mirandola nel fine settimana dal 13 al 15 dicembre

Un ring immaginario su cui saliranno per un confronto senza esclusione di colpi, diversi generi letterari e musicali. È quanto si pone come obiettivo l’iniziativa letteraria “Libri all’angolo”, in programma venerdì 13 dicembre 2019 presso la Biblioteca Comunale “E. Garin”, a partire dalle ore 17:00. A sfidarsi, classici e novità del panorama letterario per ragazzi che accompagnati da colonne sonore originali, guideranno l’ascoltatore in un avvincente quanto interessante, percorso narrativo e musicale.

L’iniziativa – a cura di Mosaico Società Cooperativa Sociale – si rivolge ai ragazzi dai 14 ai 18 anni. L’iscrizione per partecipare è obbligatoria. E’ possibile effettuarla telefonando al numero 0535 29783 oppure allo 0535 29778.

MIRANDOLA, SABATO 14 E DOMENICA 15 DICEMBRE ORE 17.00: PROSEGUE LA VI° EDIZIONE DELLA MOSTRA DEI PRESEPI CURATA DA GIANCARLO BRUINI NELLA SALA “SANTA MARIA MADDALENA” IN VIA LUOSI

Nuovo fine settimana con i presepi. Prosegue infatti a Mirandola, presso la Sala Mostre di via Luosi 49 ex Pini (nuova sede) la VI edizione della Mostra dei Presepi. Inserita nel ricco programma della Tradizione del Natale a Mirandola, dall’Avvento alla Befana, la mostra ad ingresso libero, si trova nella Sala “Santa Maria Maddalena”.

Curata, come ogni anno, da Giancarlo Bruini, per l’intero corso della sua durata osserverà i seguenti orari d’apertura: sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.30. In occasione delle giornate festive 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio verrà aperta solo al pomeriggio dalle 16 alle 18.30. Per gruppi (10 persone) e scolaresche è possibile organizzare aperture straordinarie contattando il nr. 347 2797447.

La mostra è organizzata dalla Consulta del Volontariato e dall’Associazione Amici della Consulta in collaborazione con la parrocchia di Santa Maria Maggiore di Mirandola, il Comune di Mirandola e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola. L’apertura dell’esposizione è garantita grazie alla disponibilità dei volontari di tante associazioni mirandolesi.

MIRANDOLA, DOMENICA 15 DICEMBRE, AUDITORIUM “MONTALCINI”, ORE 17.00: TERZO ED ULTIMO APPUNTAMENTO COL “MONTALCINEMA”. IN PROGRAMMA IL FILM ANIMATO PER BAMBINI, “DUMBO”

Volge al termine la prima edizione della rassegna cinematografica “Montalcinema 2019 Il cinema al Montalcini”, Domenica 15 dicembre 2019 – presso l’Auditorium Rita Levi Montalcini a Mirandola alle ore 17:00, sarà proiettato l’ultimo film in programma, la pellicola per bambini, “Dumbo”. Il lungometraggio animato del 2019, ha la regia di Tim Burton e racconta la storia dell’elefantino Dumbo, preso in giro per le sue grandi orecchie, ma che riuscirà a riscattarsi e trovare alla fine la felicità.

Organizzata dal Circolo Cinematografico “Italo Pacchioni”, col contributo e il patrocinio del Comune di Mirandola e la collaborazione di Ater, la rassegna ha visto in cartellone fino ad oggi tre titoli, col fine di rivolgersi ad un ampio pubblico. Ma non è che il “primo tempo” questo che si conclude domenica 15 dicembre della manifestazione che avrà un seguito anche nel 2020.

Si ricorda che: le proiezioni si terranno presso l’Auditorium Rita Levi Montalcini, in via 29 Maggio 4, a Mirandola. La biglietteria verrà aperta circa 30 minuti prima dell’inizio della proiezioni fino ad esaurimento posti. Non si effettuano prenotazioni. Il costo del biglietto varierà da 5,00 euro (intero) a 3,00 euro (ridotto, under 12). Per informazioni, circolo.pacchioni@gmail.com, oppure www.facebook.com/circolo.pacchioni.

MIRANDOLA E TERRITORIO, DOMENICA 15 DICEMBRE. CENSIMENTI MENSILI DEGLI UCCELLI ACQUATICI E DEI RAPACI DELLA BASSA MODENESE

Sono in programma per domenica 15 dicembre 2019, i Censimenti mensili degli uccelli acquatici e dei rapaci nella bassa modenese. Per quanti fossero interessati, il ritrovo è fissato per le ore 08:00 presso la S.O.M. (Stazione Ornitologica Modenese) “il Pettazzurro” Loc. Confine di Mortizzuolo, Mirandola (MO), Via Montirone n° 3

Per l’occasione verranno censite le zone umide dei comuni di Mirandola, Finale Emilia e Concordia sulla Secchia (MO). Nello specifico: Valli della Tomina; Valli le Partite; Valli di Fossa; Valli di San Martino in Spino; Valli di Massa finalese.

A dicembre si sono già formati i contingenti di uccelli acquatici svernanti, sarà quindi possibile osservare numerosi gruppi di Oche, Gabbiani, Limicoli ecc. che scelgono le nostre valli per passare l’inverno, uno spettacolo unico. Inoltre questo è il mese della migrazione delle Gru, che tutti gli anni non mancano di farsi osservare con spettacolari passaggi in volo sopra le nostre teste.

Ci si suddividerà in squadre per procedere con i censimenti che termineranno indicativamente alle ore 12:00 circa. L’iniziativa è aperta a chiunque: esperti, meno esperti, semplici curiosi. Per tutti ci sarà l’opportunità di imparare tanto sull’identificazione degli uccelli, sul riconoscimento dei canti, sulle tecniche di censimento e si potranno scoprire queste meravigliose valli, tra le più ricche di avifauna dell’Emilia. Oltre che un’occasione per scoprire la vita delle valli.

L’evento è gratuito ed aperto a tutti con abbigliamento idoneo alla stagione, stivali di gomma e/o calzature impermeabili. I censimenti si terranno anche in caso di pioggia.

Per informazioni e prenotazioni: som@cisniar.it, oppure 335 5256175.