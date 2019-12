Domenica a Bibbiano la “Babbo run”, gara non competitiva in costume da Babbo Natale

A Bibbiano nella giornata di domenica 15 dicembre, andrà in scena la “Babbo run”, gara non competitiva in costume da Babbo Natale. Saranno due percorsi 4 km e 11 km a ritmo libero in cui si partecipa in costume da Babbo Natale per portare una ventata di colore e di allegria.

L’Associazione Proloco di Bibbiano dopo il successo ottenuto nel 2017 e 2018 rilancia la terza edizione del simpatico evento dedicato ad un pubblico estremamente variegato: dai bambini, ai giovani, alle famiglie, alle scuole, agli atleti amatoriali sino agli amici a quattro zampe.

Tutti pronti a divertirsi in “biancorosso” per colorare le vie del paese, reso ancor più accogliente dalle luminarie natalizie.

Il ritrovo è previsto alle ore 9.00 in piazza davanti al Comune, per poi avviarsi (partenza ore 10.30) verso l’ormai classico percorso che porterà centinaia di Santa Claus verso la festa finale, pronti a correre, camminare, ballare e cantare in un’atmosfera che sarà come sempre “incandescente”.

Un evento ludico-motorio carico di allegria, ironico e divertente, con l’intento di coinvolgere sempre più appassionati di tutte le età, fino a diventare l’autentico street show, la festa pre-natalizia per l’intero paese, l’evento più atteso e dinamico del periodo natalizio.

Evento organizzato in collaborazione con la Polisportiva l’Arena di Montecchio Emilia per la gestione UISP della gara, e con Calypso Life Club di Bibbiano per il pre-gara.

Per tutta la mattinata in Piazza Damiano Chiesa sarà presente il tradizionale mercatino di Natale di tutte le scuole di Bibbiano, con oggettistica, calendari, torte …. una occasione per cercare i regali da mettere sotto l’albero.

A fine mattina, davanti alla scalinata del Comune, presentazione del libro “Bibbiano … la culla ideale del Re dei Formaggi”, testi di Giuseppe Giovannelli, Umberto Beltrami e Gabriele Arlotti e apertura spettacolarizzata di 5 forme di Parmigiano Reggiano dei caseifici bibbianesi con degustazione gratuita a scaglie.

Sempre in piazza sarà presente un punto ristoro anche per asporto in collaborazione con Auser, Avis di Bibbiano con polenta, salsiccia, gnocco fritto, salumi e vin brulè.

Sempre il 15 dicembre si svolgerà la 2^ edizione della gara di torte a partecipazione gratuita. Tutte le rezdore e pasticceri iscritti si sfideranno ad una gara nella creazione della torta che più potrà appagare gli occhi e il palato dei giurati. Verranno premiate le prime tre torte che si classificheranno in base a cottura, aspetto estetico e gusto. A giudicarle Mariagrazia Soncini della scuola di cucina Mary’s Kitchen, lo chef stellato Andrea Incerti Vezzani del ristorante Cà Matilde e la giornalista Francesca Chilloni.

L’evento terminerà nel primo pomeriggio.