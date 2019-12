David Grossman e Martin Kemp a Modena: due ospiti internazionali chiudono l’anno del BPER Forum Monzani

Il terzo weekend delle celebrazioni per i 10 anni di Forum Eventi è riservato a due autori stranieri. Sabato 14 dicembre alle 17.30 è uno dei più grandi narratori contemporanei a salire per la terza volta sul palco del BPER Forum Monzani di Modena: David Grossman (foto) presenta “La vita gioca con me” (Mondadori), affiancato da Mario Calabresi. La storia è incentrata sul dramma della famiglia di Vera, deportata nel campo di rieducazione jugoslavo dell’isola di Goli Otok all’epoca delle deportazioni di Tito contro i seguaci di Stalin, dopo la rottura del 1948 con il dittatore sovietico. La donna era alla ricerca del marito Milo, ufficiale serbo di cui si era perdutamente innamorata, imprigionato ingiustamente proprio con l’accusa di essere una spia stalinista. E Vera per riaverlo sarà posta davanti al dilemma più cocente che una moglie e una madre sia costretta ad affrontare. Grossman mostra la coralità di questo dolore in un romanzo dove tutti sentono il bisogno straordinario di raccontare insieme la loro storia e rinascere ripercorrendo la narrazione di un destino sofferto.

Chiude il decimo anno di Forum Eventi domenica 15 dicembre alle 17.30 Martin Kemp, professore di storia dell’arte dell’Università di Oxford con il suo “Leonardo by Leonardo” (Franco Cosimo Panini). Il volume è l’esito di un’operazione di alto profilo in coedizione con Callaway Arts & Entertainment, in occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. Pubblicato in contemporanea con l’edizione americana, Leonardo by Leonardo analizza le opere pittoriche di da Vinci con il duplice ausilio di dettagli ravvicinati di grande fascino e delle parole dello stesso artista, prese dai suoi trattati e appunti. Martin Kemp ricostruisce l’evoluzione della pittura leonardesca e il suo dialogo costante con gli studi scientifici dell’artista, offrendo nuove chiavi di lettura e nuovi spunti interpretativi.

Per celebrare il compleanno della rassegna è offerto al pubblico gratuitamente il libro “Dieci anni di passioni. Forum Eventi 2009-2019 incontri con l’autore” previa prenotazione (fino a esaurimento scorte). E’ possibile prenotare la propria copia attraverso tre modalità: sul sito del BPER Forum Monzani (http://bit.ly/libromonzani) tramite la pagina Facebook BPER Forum Monzani; via mail scrivendo a eventi.forum@bper.it.

Il libro prenotato può essere ritirato a partire dall’appuntamento di sabato 14 dicembre presso il BPER Forum Monzani (Via Aristotele 33 Modena), esclusivamente durante gli incontri con l’autore (dalle 16.30 alle 19).

Infoline: BPER Forum Guido Monzani, tel. 059 2021093