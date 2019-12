Ieri sera poco prima delle 23 i Vigili del Fuoco sono intervenuti con due squadre a Formigine per l’incendio di un’abitazione in via Stradella 34. Le fiamme interessavano una stanza al pian terreno di una casa su due livelli. Le tre persone presenti, all’arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco erano già all’esterno. Sono state assistite da sanitari del 118. Danni rilevanti al locale interessato e dal fumo che ha invaso l’intera abitazione. Cause di probabile natura accidentale.