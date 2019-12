Arriva il Natale e Castelnovo festeggia con tante iniziative

Tante iniziative: dai concerti ai canti, passando per mostre, racconti per bambini e gnocco fritto. Il mese di dicembre a Castelnovo Sotto sarà ricco di eventi e divertimento. Il tutto grazie alla sinergia tra Comune e associazioni del territorio che si sono date da fare per vivacizzare il periodo natalizio.

Sabato 14 dicembre, alle 9, spazio alla musica nella chiesa di Sant’Andrea con il concerto di Natale della scuola secondaria di I° grado. Alle 16.30 spazio a “TrasformiAMO i nostri cuori”: carezze di voci sul cuore nell’attesa del Natale a cura dei bambini, delle famiglie e delle maestre della scuola d’infanzia parrocchiale di Villa Gaia.

Il giorno successivo, il 15 dicembre, alle 16, canti per le strade del centro con protagonisti i bambini che partecipano al progetto “Voci in Coro” e il “Coro et Laboro”.

Mercoledì 18, alle 17.30, inaugurazione della mostra dei presepi e di quella pittorica “La gina” nella chiesa della Madonna. Alle 18, festa di Natale delle scuole dell’infanzia Girasole e Palomar: canti in piazza Prampolini e, al termine, cioccolata calda e pandoro offerti a tutti dall’associazione Al Castlein.

Giovedì 19 dicembre, alle 16.30, i bambini sono invitati in biblioteca per la lettura delle storie natalizie. Il 20 dicembre, alle 16.30, i ragazzi del Cep proporranno i loro canti agli anziani della casa protetta e sotto i portici di via Gramsci.

Sabato 21 dicembre, alle 17, l’associazione Botteghe della Rocca offrirà gnocco fritto e in biblioteca ci si divertirà con i giochi di società.

Le iniziative si concluderanno martedì 31 dicembre con il tradizionale rogo dell’anno vecchio in piazza IV novembre, organizzato dal Castlein. In quell’occasione saranno estratti i biglietti della lotteria dati in omaggio ai clienti dei commercianti che fanno parte delle Botteghe della Rocca.