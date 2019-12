12 dicembre, giornata dedicata alle persone scomparse

La giornata del 12 dicembre 2019 è dedicata alle persone scomparse. Oggi in Prefettura si è tenuta una riunione con le Forze dell’Ordine, gli Enti Locali, la Protezione Civile e il Volontariato per focalizzare ulteriormente l’attenzione sulle persone scomparse nella provincia, per le quali sono attivamente in corso le ricerche.

La riunione ha costituito l’occasione per un aggiornato scambio di notizie e per testare la validità delle procedure seguite nelle ricerche. Dai dati si rileva l’alto numero delle persone rintracciate, superiore alla media nazionale che nel 2018 è del 74,8%. Per quanto riguarda la percentuale consistente di scomparse di minori, costantemente riscontrata, si è condivisa l’esigenza, in un più vasto quadro di iniziative, di proseguire nelle attività volte al superamento del disagio giovanile.

Si stanno affinando sempre più i sistemi di ricerca, anche con l’utilizzo di tecnologie, quali droni e la comparazione del DNA, previa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria.

Dalla riunione sono emerse indicazioni per gli operatori e raccomandazioni per i cittadini, consistenti in semplici comportamenti che possono essere utili in circostanze critiche. Ad esempio, nelle attività escursionistiche o nella ricerca di funghi o frutti dei boschi è importante verificare la piena efficienza psicofisica, le condizioni meteorologiche, comunicare la zona in cui si intende recarsi e portare con sé il cellulare con dispositivo di geolocalizzazione attivo.

Di recente è stato sottoscritto in Prefettura il “Piano di intervento coordinato per la ricerca e il soccorso delle persone affette da patologie neurodegenerative” nel quadro del Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, che prevede l’impiego di dispositivi di geolocalizzazione e aspetti formativi per i caregivers.

La riunione odierna si inserisce in quelle che periodicamente si svolgono in Prefettura per fare il punto sulle ricerche delle persone scomparse e degli incontri specifici che si tengono nell’immediatezza degli episodi di allontanamento.

Per sensibilizzare sul fenomeno delle persone scomparse, i Sindaci sono stati invitati ad illuminare di verde i luoghi significativi del territorio.