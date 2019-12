Un altro duro colpo allo spaccio di stupefacenti nel carpigiano: i carabinieri sequestrano un etto di cocaina. Pusher in manette

I servizi antidroga dei Carabinieri della Compagnia di Carpi continuano a dare buoni risultati. Un altro pusher è stato assicurato alla Giustizia nell’ambito di specifici servizi effettuati nei pressi di alcuni noti locali della città. Numerose, anche in questo caso, sono le dosi di stupefacenti sequestrate dai militari.

In particolare un 37enne italiano del posto è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di un etto di cocaina che stava tentando di spacciare facendo la spola tra alcuni locali del centro storico. I militari, che ben conoscevano l’uomo per i suoi precedenti specifici, lo hanno fermato a bordo della sua auto trovando lo stupefacente nascosto nella custodia di uno sfigmomanometro, un macchinario per misurare la pressione sanguigna che il pusher aveva riposto all’interno del cruscotto. A casa, invece, sono state rinvenute altre dosi, già confezionate, nascoste dentro una scatola di veleno per zanzare.

L’arrestato è stato tradotto in carcere.