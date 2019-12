Ugo Cornia presenta in Sala Biasin il suo ultimo libro “Favole da riformatorio”

L’associazione culturale Gian Paolo Biasin e la Libreria Incontri invitano alla presentazione dell’ultimo libro dello scrittore modenese Ugo Cornia “Favole da riformatorio”, pubblicato da Feltrinelli. Appuntamento domani, giovedì 12 dicembre, alle ore 21.00 presso la Sala Biasin di via Rocca – Sassuolo.

Favole da riformatorio è una raccolta goliardica di racconti per adulti in cui gli animali, classici protagonisti delle favole, abbandonano qualsiasi morale per diventare dissacranti e provocatori. Per regalarci una parentesi di allegria, leggerezza e qualche sorriso in più.

Dialoga con l’autore Sandro Campani. Ingresso libero.