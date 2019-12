The Pozzolis Family, la famiglia più seguita del web torna al Teatro Celebrazioni di Bologna

Dopo lo straordinario successo dell’anteprima bolognese dello scorso aprile, The Pozzolis Family, la famiglia più seguita del web, torna al Teatro Celebrazioni il 13 dicembre con lo spettacolo teatrale A-Live: perché sopravvivere ai figli è una cosa da ridere!

Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli della The Pozzolis Family tornano insieme sul palco con la nuova edizione del loro dissacrante spettacolo. Nel magico tendone della The Pozzolis Family si vivrà l’esperienza familiare più liberatoria e straordinaria di sempre. Perché il circo? Beh, scusate, ma cosa c’è di più circense dei genitori? Equilibristi! Che riescono a sopravvivere tra maternità e lavoro. Fantasisti! Quando si tratta di inventarsi una cena alle otto di sera e non si è fatto la spesa. Contorsionisti! Nel letto, cercando posizioni plausibili per “riposare” mentre quei piccoli angioletti ti sfracellano la schiena con le ginocchia. Clown! Per far divertire i bambini e ridere di noi stessi, ma soprattutto…domatori! Perché ogni tanto, metterli in gabbia sarebb… ah, non si può?

A-Live: perché sopravvivere ai figli è una cosa da ridere! è un grande show, prodotto da Vivo Concerti e Show Reel Factory, ricco di stand-up, canzoni, numeri di varietà e riti spirituali, che permetterà al pubblico di farsi trascinare da Alice e Gianmarco nel “mondo Pozzolis” ed essere parte attiva della performance. Un’esperienza catartica e soprattutto confortante, perché chi ha figli si sentirà compreso, mentre chi non li ha potrà esclamare: “Meno male!”.

