Sconto in fattura, CNA “salva” oltre duemila imprese modenesi

“Oggi è un bel giorno per le piccole imprese: grazie al lavoro di sensibilizzazione condotto da CNA nei confronti di tutte le forze politiche, il Senato ha abrogato lo sconto in fattura per chi effettua lavori che danno diritto ad ecobonus o a sismabonus”. È il commento di Alice Guidetti, presidente di CNA Installazione e Impianti, alla notizia di questo importante risultato a cui è arrivata la Commissione Bilancio di Palazzo Madama.

“La nostra Confederazione ha combattuto questa norma, che avrebbe messo completamente fuori mercato gli artigiani del settore, solo a Modena almeno duemila, sin dall’inizio e per lungo tempo da sola, non accettando nessuna ipotesi di compromesso. La fermezza e la chiarezza hanno prevalso, ed ora queste imprese avranno un Natale più sereno, senza il rischio, reale, di dover chiudere i battenti di fronte a un provvedimento che, se applicato, avrebbe fatto il gioco solo delle grandi imprese”.