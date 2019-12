Pranzo benefico per Telethon domenica a Maranello

Maranello per Telethon: domenica 15 dicembre alle 12.30 è in programma la decima edizione del pranzo benefico e della raccolta di fondi a favore della ricerca sulla distrofia muscolare e le altre malattie genetiche rare. L’iniziativa rientra tra quelle programmate in tutta la provincia di Modena in occasione di Telethon 2019.

Il pranzo prevede un ricco menù a 25 euro (adulti) o 12 euro (bambini e ragazzi fino a 14 anni): tortelloni burro e salvia, penne 7P, cotechino e fagioli, costine di maiale e coniglio arrosto, insalata verde, acqua vino, torta. Per tutta la giornata, presso il Circolo Arci Evaristo Scaramelli, sarà inoltre possibile effettuare donazioni a favore di Telethon: il banchetto rimane aperto con orario continuato dalle ore 12 alle 17. Per il pranzo è obbligatoria la prenotazione, info sul sito del Comune. L’iniziativa è organizzata dalla U.I.L.D.M. Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare in collaborazione don Circolo Arci Evaristo Scaramelli Maranello, HEWO Modena – Solidarietà per lo Sviluppo, Gruppo Alpini Maranello e con il patrocinio del Comune di Maranello.