Natale a Spilamberto

Proseguono le iniziative organizzate a Spilamberto per il Natale: sabato 14 dicembre alle 17 nella Biblioteca Comunale P. Impastato “Quanto manca al Natale?”, lettura natalizia animata per bambini dai 3 ai 6 anni. Sempre sabato 14 dicembre dalle 16 alle 18 in Piazza Leopardi “Fai un selfie con Babbo Natale” a cura dell’Associazione Le Botteghe di Messer Filippo.

Domenica 15 dicembre per tutta la giornata in Centro Storico “800 e dintorni: mostra mercato dell’antico e dell’usato – Mercatino Art ingegno”. Alle 16.30 nel Teatrino S. Filippo Neri “Belle e Sebastien”, proiezione a cura dell’Associazione Genitori e Amici del Fabriani. Dalle 9 alle 17 nella Corte d’Onore della Rocca Rangoni “Raduno di auto d’epoca. Vieni anche tu a fare le foto con Babbo Natale!” a cura del club Lotario Rangoni. Alle 20.30 allo Spazio Eventi L. Famigli, “Una volta sognai di essere una tartaruga”, spettacolo teatrale a cura dell’Associazione Il Leggio di Modena e Coro Multispilla nell’ambito del Festival della Migrazione in occasione della Giornata internazionale del migrante.

Torna domenica 15 dicembre anche il mercatino “800 e dintorni”. Si possono trovare oggetti di antiquariato e cose usate quali mobili, monete, oggetti da collezione e modellismo, pizzi e ricami, oggettistica varia. In questa occasione il Centro Storico di Spilamberto è invaso da molti espositori. Il mercato, sia per il numero degli espositori, che per la qualità della merce in vendita, è tra i più importanti appuntamenti del suo genere in regione.

Da sabato 7 dicembre fino a lunedì 6 gennaio in Rocca Rangoni – ex Formaggiaia “Presepi in Rocca”, esposizione di presepi realizzati interamente con materiali della natura con dimostrazione dell’artista G. Uguzzoni. Giorni di apertura: 7/8 dicembre, 14/15 dicembre, 21/22 dicembre, 24/25/26 dicembre, 28/29 dicembre, 31 dicembre e 1 gennaio, 5/6 gennaio. Orari di apertura: mattina dalle 10 alle 12; pomeriggio dalle 15 alle 18. Infrasettimanale su appuntamento, anche per scolaresche signor Uguzzoni cel. 348/0531235.