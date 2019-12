Modena, il 12 dicembre a Carpi un seminario sulle pre-collezioni Autunno-Inverno 2020-21

Un settore del mercato della moda che merita di essere compreso e analizzato a più livelli è quello rappresentato dal mondo delle pre-collezioni, che rappresentano non soltanto una miniera di spunti per la progettazione della propria collezione, ma anche un termometro delle principali direttrici da seguire e interpretare.

Per questo, Carpi Fashion System promuove, giovedì 12 dicembre alle ore 17:30 presso il Carpi Fashion System Center di via dell’Agricoltura, a Carpi, un seminario gratuito per gli operatori del Distretto del tessile-abbigliamento, dedicato proprio alle Pre-Collezioni per l’Autunno/Inverno 2020/21.

A condurlo, i consulenti di ‘Zoom on fashion trends’, nota pubblicazione di ricerca nel campo della moda.

Giocando d’anticipo rispetto ai calendari delle collezioni, la pre-collezione rappresenta ciò che, due volte all’anno, i fashion designer creano e presentano ai buyers più importanti. Fresca, veloce, ricca di spunti interessanti, la pre-collezione contiene infatti tutte le idee che il designer svilupperà, successivamente, nella collezione di stagione, e soprattutto ciò che realmente arriverà nei punti vendita.

L’iniziativa si propone dunque quale occasione di approfondimento di un fenomeno già ampiamente collaudato dai grandi brand del lusso, ma meno seguito dalle PMI italiane. Le pre-collezioni saranno dunque analizzate come finestra distributiva per i prodotti, e ne verrà approfondita la collocazione a un più ampio livello di mercato: un’opportunità per la diffusione del proprio brand e un’occasione per comprendere le macrotendenze più generali, perché saranno evidenziate le più interessanti tendenze cromatiche, di linee, volumi, materiali e texture che la stagione propone.

Per partecipare occorre dare conferma della propria presenza scrivendo a carpi@formodena.it