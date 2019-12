‘Manicomic’ della Rimbamband in scena venerdì 13 dicembre al De André di Casalgrande

Quando l’esperienza e la sensibilità di un grande del teatro come Gioele Dix incontra l’esuberanza traboccante dei cinque artisti più effervescenti della scena italiana, la miscela non può che essere esplosiva! E quindi ecco la Rimbamband con il nuovo spettacolo “Manicomic” in programma venerdì 13 dicembre al Teatyro De André di Casalgrande (ore 21). Raffaello Tullo, Renato Ciardo, Nicolò Pantaleo, Francesco Pagliarulo e Vittorio Bruno hanno creato un originalissimo linguaggio artistico nel quale la maschera e la comicità vanno a braccetto con la giocoleria, la clownerie, il mimo e la straordinaria capacità musicale di ogni strumentista.

Portano in scena una comicità pulita, mai banale, mai volgare, nella quale è evidente il riferimento alla grande stagione del cinema muto e ai suoi maestri. Sono una band, suonano e sono più o meno consapevoli di essere tutti affetti da numerose patologie mentali: ansie da prestazione, disturbo della personalità multipla, sindromi ossessivo-compulsive. Vittorio è un alcolista depresso, che non è riuscito a realizzare il sogno di una vita: ballare alla Scala; Francesco è un imprevedibile bipolare, una sorta di Jekyll e Hyde in versione pianistica. In questo nuovo spettacolo un medico psichiatra prova, attraverso un percorso terapeutico, a sbrogliare questa intricata matassa e a condurre i suoi pazienti alla guarigione: musica, sport, teatro, viaggi, cinema: tutto è terapia. Ma i pazienti sono duri a guarire e nonostante i continui richiami del terapeuta e le loro migliori intenzioni, non riescono a liberarsi dalle loro ossessioni. Una sorta di “Qualcuno volò sul nido del cuculo” in versione comico/teatrale, in cui la follia si trasforma in libertà, energia, divertimento e creatività. Perché non può esserci arte senza follia e… da vicino, nessuno è normale.

Venerdì 13 dicembre ore 21

ingresso intero 20 euro – ridotto 18 euro – prenotazioni e informazioni 0522/1880040 – http://www.teatrodeandre.it/biglietteria-teatro-de-andre/