Incontri ed eventi nel weekend alle Officine SanLab di San Lazzaro

Sabato 14 dicembre Fondazione Golinelli propone una giornata di incontri e spettacoli alle Officine SanLab di San Lazzaro (Via Emilia 253A, Bologna). A partire dalle 9 sono in programma due incontri gratuiti dedicati alle scuole con il giornalista scientifico Paolo Attivissimo dal titolo “Complotti lunari. Siamo davvero andati sulla Luna?”.

Dalle 17.30 si terrà l’evento aperto a tutti “System Failure”, un esperimento di interazione tra tecnologia e teatro che eleva a oggetti di scena e strumenti narrativi dispositivi di uso comune come gli smartphone. Ambientata in uno strano e improbabile ambiente di lavoro, la storia racconta di un viaggio onirico che porterà il protagonista a uscire dalla sua routine e a vivere un’avventura fantastica. Gli smartphone, inizialmente semplici strumenti del suo lavoro, si riveleranno artefici e complici del suo straordinario viaggio.

In collaborazione con La Baracca – Testoni Ragazzi

Per ulteriori informazioni