Questa mattina alle 11:00, i Vigili del fuoco del distaccamento Carlo Fava, sono intervenuti presso un’abitazione in via Tolmino 42 a Bologna, dove si era sviluppato un incendio. Sul posto due squadre dei pompieri insieme a 118, Carabinieri e Polizia locale. Non ci sono stati feriti ma, purtroppo, il cane che era rimasto nell’appartamento è deceduto.