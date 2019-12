E’ attivo il piano neve del Comune di Reggio Emilia e Iren Ambiente

In considerazione delle precipitazioni nevose previste nella giornata di domani, si precisa che in città è attivo il “Piano neve” predisposto dal Comune di Reggio Emilia, in collaborazione con Iren Ambiente, per garantire un adeguato funzionamento della città tramite operazioni di sgombero neve e salatura preventiva antighiaccio.

Il parco mezzi a disposizione comprende 100 mezzi spalaneve con lame di grande dimensione, 30 mezzi medio/piccoli e 30 addetti spalatori. La rete stradale interessata è di 900 chilometri di cui 200 di viabilità primaria.

Anche in assenza di eventi nevosi, per tutta la stagione invernale – da metà novembre 2019 a metà marzo 2020 – si mantiene comunque monitorato il territorio comunale in previsione di temperature prossime allo 0°, al fine di prevenire la formazione di tratti stradali ghiacciati. Il servizio di salatura antighiaccio riguarda la viabilità principale, i punti più critici (ponti, sottopassi, alcune rotatorie) e alcuni marciapiedi e piste ciclopedonali. Sono 8 gli spargisale in dotazione.

SGOMBERO NEVE: I TRE LIVELLI – Il servizio di sgombero neve viene attivato quando l’altezza del manto nevoso supera i 3 centimetri.

Sono tre i livelli di intervento previsti a seconda delle strade interessate, a copertura dei 900 chilometri di competenza comunale. Il primo livello riguarda le strade ad elevata intensità di traffico, come la circonvallazione o la via Emilia, per le quali è previsto un passaggio dei mezzi spazzaneve ogni 3 ore. Il secondo livello riguarda le strade del centro storico, per cui è previsto un passaggio ogni sette, così come per le strade dell’area urbana che consiste in circa 650 chilometri di strade.

Per le piste ciclabili e i marciapiedi viene previsto un passaggio ogni dodici ore.

SGOMBERO NEVE: LE SCUOLE – Il Piano neve prevede interventi specifici relativamente alle scuole. Dove sono presenti più accessi, in particolare per i plessi delle elementari e delle medie, il Piano ha previsto l’individuazione di almeno un accesso pedonale soggetto a sgombero neve entro 8 ore dall’avvio della nevicata. Gli accessi carrabili saranno altresì sgomberati ove necessario (ad esempio, per la consegna dei pasti) e sono previsti interventi manuali negli scivoli per i disabili e nelle uscite di sicurezza che si affacciano sui cortili interni. Inoltre verrà effettuata una prima salatura dei percorsi scolastici interni sgomberati, che sarà ripetuta per evitare conseguenze da gelate notturne (ogni plesso è stato adeguatamente dotato di sale).

Nelle aree limitrofe alle zone scolastiche viene garantita un’agevole mobilità nelle strade, parcheggi e marciapiedi.

PARCHEGGI – È previsto, laddove possibile, in caso di parcheggi liberi da auto, la pulizia dei parcheggi di competenza comunale. Sono esclusi dal servizio i parcheggi privati ad uso pubblico con l’eccezione di alcuni parcheggi con rilevante uso pubblico, nelle vicinanze di scuole o uffici, che vengono comunque trattati.

TELEFONI E RECAPITI DISPONIBILI

Numero Verde 800 212607 dalle ore 8 alle ore 17

In caso di evento nevoso sarà operativo il Numero Verde 800 679738 aperto per tutta la durata dell’evento nevoso e per le 72 ore successive.

Casella di posta elettronica: ambiente.emilia@gruppoiren.it

Comune Informa 0522.456660

Provincia numero verde 800.555.311

Seta – Informazioni sul Trasporto Pubblico – Contact Center 840.000216

Centrale Operativa Manutenzioni del Comune di Reggio Emilia – tel. 0522/456008

CANALI INFORMATIVI – Per informazioni e segnalazioni i cittadini hanno a disposizione:

Twitter: @ComuneRE #REneve

Facebook: www.facebook.com/cittadireggioemilia

Web: www.comune.re.it – http://infoneve.provincia.re.it/

Per ulteriori informazioni o per segnalare problemi o disguidi è possibile scrivere un’email a: comune.informa@comune.re.it (attivo negli orari di apertura dell’Urp)

Telegram

Per ricevere le allerte meteo e neve è possibile iscriversi al servizio Telegram del Comune all’indirizzo www.comune.re.it/telegram

CONSIGLI UTILI – Nelle situazioni di disagio dovute al maltempo, come nel caso delle nevicate, risulta determinante la collaborazione di tutti, poiché solo l’adozione di semplici comportamenti corretti consente di ridurre le difficoltà e i rischi negli spostamenti, e allo stesso tempo agevola il lavoro di chi gestisce il ‘servizio neve’.

L’automobile deve essere pronta: gomme da neve o le catene a bordo, antigelo nell’acqua dei tergicristalli e spazzole efficienti.

In caso di nevicata usare l’auto solo per necessità, privilegiando l’utilizzo del mezzo pubblico (o condividendo il proprio veicolo con altre persone per ridurre il traffico).

Guidare con prudenza, mantenendo una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ci precede: essere abili alla guida non salva dalle difficoltà degli altri.

Vestirsi adeguatamente (scarpe con la suola in gomma antisdrucciolo per evitare cadute).

Limitare le uscite (gli anziani possono farsi aiutare da amici, parenti o vicini per fare la spesa o per le commissioni).

Prestare attenzione negli spostamenti in bicicletta: le due ruote perdono stabilità sui fondi stradali innevati o gelati.

Parcheggiare l’auto in modo da non creare difficoltà per il passaggio di altri veicoli o di mezzi spazzaneve.

Spalare la neve sul marciapiede di fronte a casa, al proprio passo carraio e all’ingresso del garage.