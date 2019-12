Domenica a Villa Minozzo s’inaugura a Gazzano la mostra natalizia del presepista Antonio Pigozzi

“E’ un artista di fama internazionale, che non smetterà mai di stupirci. Anche quest’anno presenterà nuovi allestimenti e scene inedite. E’ una figura che nobilita la nostra terra e l’intero Appennino reggiano”: così il sindaco Elio Ivo Sassi annuncia l’inaugurazione natalizia della mostra permanente dei presepi artistici di Antonio Pigozzi, che avverrà domenica prossima a Gazzano.

“Quest’anno ricorre il trentesimo anniversario dell’iniziativa – spiega il primo cittadino – che è indetta dalla Parrocchia di San Marco Evangelista in collaborazione con l’Amministrazione comunale, la Pro loco gazzanese e la Croce verde villaminozzese e con il patrocinio della Regione, della Provincia e della Associazione italiana amici del presepio, di cui il maestro fa parte dal 1984. Pigozzi è considerato uno dei più importanti presepisti contemporanei e questo per noi è un grande onore. E’ un ambasciatore della nostra montagna in Italia e nel mondo, perché ha maturato uno stile personale inconfondibile, in cui valorizza da sempre scorci e borghi della sua amata terra”.

Le novità di questa edizione sono, naturalmente, “top secret”, gelosamente custodite nei locali parrocchiali che ospitano l’esposizione, che per l’occasione sono stati rinnovati, così come è avvenuta la ristrutturazione completa di tutte le opere esposte. C’è dunque grande attesa e curiosità per le nuove scene realizzate da Antonio Pigozzi, che “creeranno una sinergia – assicurano gli organizzatori – con tante altre magiche sorprese che invitiamo a scoprire”.

Il programma di domenica prevede, alle 9, l’apertura del mercatino con prodotti del territorio, alle 9,30 l’inaugurazione di una mostra fotografica, alle 10 la celebrazione della messa, alle 11 l’apertura ufficiale della mostra presepistica, alla presenza delle autorità, e alle 14,30 uno spettacolo dei Gobbi, che con il loro ballo tradizionale accompagneranno la visita di Babbo Natale. Da lunedì prossimo fino a sabato 21 l’esposizione sarà aperta su appuntamento, mentre da domenica 22 fino al 6 gennaio, giorno dell’Epifania, sarà visitabile liberamente tutti i pomeriggi, dalle 14,30 alle 18,30.

Conclude il sindaco Sassi: “Diverse opere di Antonio Pigozzi sono state ammirate, e in alcuni casi sono ancora esposte, in Austria, Germania, Polonia, Spagna, Cechia, Malta, e, chiaramente, in diverse località italiane. Il maestro tiene inoltre corsi di presepistica sia nel nostro Paese che all’estero. La visita alla sua mostra permanente, a Gazzano, crediamo rappresenti veramente un magnifico regalo per tutti coloro che intendono immergersi nell’autentico spirito del Natale, che i suoi capolavori riescono a comunicare in modo delicato ma, nello stesso tempo, con notevole forza espressiva”.