Convocato il Consiglio Comunale Fioranese per il bilancio di previsione 2020-2022

Il presidente Alessandro Reginato ha convocato il Consiglio Comunale di Fiorano Modenese martedì 17 dicembre 2019, alle ore 19.15, presso la Sala Giorgio Ambrosoli di Casa Corsini, a Spezzano con il seguente ordine del giorno:

1) Permesso di costruire in variante alla strumentazione urbanistica vigente (ai sensi dell’art. 53 della L.R. 24/17 e S.M.I.) per ampliamento di capannone industriale in Via Cameazzo, 45 su un’area di proprietà della ditta Colorobbia Italia S.p.A.

2) Art. 172 d.lgs 267/2000 – Verifica della quantità e qualità di aree fabbricabili da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi n. 167 del 18/04/1962, n. 865 del 22/10/1971 e n. 457 del 05/08/1978.

3) Approvazione aliquote Tasi (tassa sui servizi indivisibili) – Anno 2020.

4) Razionalizzazione annuale delle società partecipate.

5) Approvazione documento unico di programmazione 2020/2022 e relativa nota di aggiornamento.

6) Approvazione bilancio di previsione 2020-2022 e budget società Fiorano Gestioni patrimoniali.

7) Ordine del giorno presentato dal Consigliere Graziano Bastai del Gruppo Consigliare Lega Salvini Premier portante ad oggetto: “Sostegno per la maternità e le gravidanze difficili”.

8) Ordine del giorno presentato dal Consigliere Stefano Manfredini del Gruppo consiliare ‘Francesco Tosi è il mio sindaco’ portante ad oggetto: “Verifica delle condizioni di stato delle coperture in amianto presenti nel Sub Ambito Centrale Sud del comparto dell’ex Cisa, nel perimetro compreso tra via Copernico, via Adda, via Giuseppe Mazzini, via Circonvallazione Sud Est, via Siena e viale Lucca”.

9) Ordine del giorno presentato dal consigliere Manfredini del Gruppo consiliare Francesco Tosi è il mio sindaco portante ad oggetto: “Regolamentazione accesso alle sedute del Consiglio Comunale”.