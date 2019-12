Arriva in piazza Garibaldi il Presepe Itinerante di Padre Sebastiano Bernardini

Il Presepe Itinerante è arrivato a Sassuolo. Il tir che racchiude il presepe ideato da Padre Sebastiano Bernardini, che ormai da anni porta in giro per l’Europa il messaggio di pace e di speranza dato dalla “Natività”, è arrivato in piazza Garibaldi nel tardo pomeriggio di ieri e vi rimarrà fino a domani sera. Poi, dopo aver toccato altre realtà della provincia, l’antivigilia di Natale, il 23 dicembre, il Presepe Itinerante tornerà a Sassuolo e vi rimarrà fino a Capodanno toccando diverse parti del territorio Sassolese da Braida a San Michele.