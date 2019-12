10 anni del nido d’infanzia e del centro per bambini e genitori di Vignola

Sabato 14 dicembre 2019 alle ore 16,00 grande festa per i 10 anni del nido d’infanzia e del centro per bambini e genitori “Barbapapà”! L’evento darà la possibilità alle famiglie che hanno frequentato il servizio in questi primi dieci anni di ritrovarsi per festeggiare insieme questo importante traguardo.

Il nido d’infanzia ed il centro per bambini e genitori, realizzati grazie alla Finanza di Progetto, sono stati progettati, costruiti ed inaugurati sulla collina di Vignola (MO) nel 2009 dal Consorzio Cooperativo Vignolazerosei (oggi costituito da Cooperativa Sociale Società Dolce – Gruppo Camst – Cooperativa Sociale La Lumaca – Cooperativa Sociale Onyvà). Gestiti in questi dieci anni in stretto raccordo con l’Amministrazione Comunale e l’Unione di Comuni Terre di Castelli, Società Dolce ha promosso in entrambe le strutture un progetto pedagogico incentrato sulla sostenibilità che vede protagonisti le famiglie ed i bambini, accompagnando entrambi nella conquista della loro reciproca autonomia.

A fare gli onori di casa Simone Pelloni, Sindaco del Comune di Vignola, e Caterina Segata, Presidente del Consorzio Cooperativo Vignolazerosei. Durante il pomeriggio di festa, i piccoli partecipanti saranno coinvolti dal personale del servizio in giochi e laboratori creativi differenziati per età.