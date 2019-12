Operato in Sala Ibrida il 27enne di Sassuolo ferito con una coltellata dal coinquilino

Sta meglio il 27enne di Sassuolo che 26 novembre scorso è stato aggredito dal proprio coinquilino con un coltello, riportando una profonda ferita toracico – addominale. L’uomo è stato portato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Baggiovara, diretto dal dottor Geminiano Bandiera, operato immediatamente dall’equipe di Chirurgia Generale, d’Urgenza e Nuove Tecnologie, diretta dalla dottoressa Micaela Piccoli e da quella di Endoscopia digestiva, diretta dalla dottoressa Rita Conigliaro. È stato poi ricoverato in Terapia Intensiva, diretta dalla dottoressa Elisabetta Bertellini. Ora, a distanza di 12 giorni, il paziente è stato trasferito in Area Critica Semintensiva, diretta dal dottor Giovanni Pinelli, e ha superato la fase critica.

Questa storia drammatica, conclusasi con un lieto fine, ha visto utilizzate pienamente le funzionalità della Sala Ibrida dell’Ospedale Civile di Baggiovara che ha eseguito il primo intervento traumatico addominale in emergenza dalla sua attivazione. Il paziente è giunto in sala ibrida con una profonda ferita da arma bianca (lungo coltello da cucina), entrato dalla base del torace sinistro, con un percorso dal basso verso l’alto, interessando lo stomaco, la parte terminale dell’esofago, la pleura controlaterale destra e il lobo sinistro del fegato. Insomma, una ferita grave e profonda, che è stato possibile trattare al meglio grazie alle caratteristiche della Sala Ibrida, che ha consentito di intervenire in tempo reale senza perdere minuti preziosi.

“Il paziente è giunto in sala in stato di shock – ha spiegato la dottoressa Micaela Piccoli – con già un drenaggio toracico applicato in Pronto Soccorso. Qui è stato sottoposto ad un delicato intervento addominale di emostasi del sanguinamento da lesione di un’arteria gastrica, dal lobo sinistro del fegato e dall’interno dello stomaco. Si è proceduto quindi a riparazione con suture delle lacerazioni dello stomaco dell’esofago e del fegato.” Oltre che dalla dottoressa Piccoli, l’equipe chirurgica era composta da dal Giovanni Colli e dalla dott.ssa Sofia Esposito. Il riconoscimento immediato e controllo dell’emorragia non ha reso necessario l’uso dell’angiografo che però ha permesso ai professionisti di lavorare in tranquillità avendo a disposizione in caso di mancato riconoscimento certo della fonte emorragica la possibilità di poterla individuare e trattare immediatamente per via radiologica Interventista. In sala era presente lo strumentista Daniele Liguori.

“L’equipe di endoscopisti – ha aggiunto la dottoressa Rita Conigliaro – si è occupata di effettuare il controllo gastroscopico, verificando la corretta sutura delle lacerazioni e l’assenza di altre lesioni misconosciute dato il non sicuro tragitto del coltello. Le attrezzature avanzate presenti in sala ibrida ci hanno permesso di lavorare contestualmente, risparmiando tempo prezioso, per trattare un’emergenza in cui i minuti fanno la differenza” Gli endoscopisti presenti in sala erano la dott.ssa Silvia Cocca e dott. Giuseppe Grande.

In sala ha operato l’Anestesista, dottoressa Stefania Bellei che, in paziente in condizioni critiche, ha provveduto alla stabilizzazione dei parametri vitali ed al loro mantenimento tale da poter consentire la sopravvivenza e l’esecuzione dell’intervento chirurgico. “Al termine dell’intervento – ha concluso la dottoressa Elisabetta Bertellini – il paziente è stato trasferito, rimanendo ancora in condizioni critiche ed in pericolo di vita, in Terapia Intensiva, dove è proseguito il monitoraggio e il sostegno sia strumentale che farmacologico delle funzioni vitali e dove sono state gestite le complicanze legate alla gravità delle lesioni riportate”.

Dopo un progressivo miglioramento delle condizioni cliniche, in data 6 dicembre, il paziente è stato trasferito in ACSI (Area Critica Semintensiva).