“Oh my green!”: tutte le iniziative del CEAS di Formigine durante la stagione invernale

Proseguono nella stagione invernale le iniziative della rassegna “Oh my green” del Centro Educativo alla Sostenibilità Ambientale (CEAS) di Villa Gandini. A tema festivo il primo appuntamento, “Eco Natale”, giovedì 12 dicembre alle 16.30, dove lo scambio di vecchi giocattoli sarà seguito dalla realizzazione di originali palle di Natale. Si continua giovedì 19 alle 17.00 con “Oceano di plastica”, spettacolo liberamente ispirato al romanzo del capitano di marina Charles Moore che racconta la storia della scoperta di un’enorme massa di rifiuti galleggianti in pieno Oceano Pacifico.

Due gli appuntamenti in programma a gennaio: giovedì 9 alle 16.30 “Il teatrino delle ombre”, laboratorio creativo per creare insieme storie e personaggi partendo da semplice cartoncino, e giovedì 23 alla stessa ora “La tavolozza della natura”, dedicato alla realizzazione di opere d’arte con colori interamente vegetali. La programmazione riprende giovedì 6 febbraio alle 17.00 con “Il bruco goloso a caccia di primizie”, spettacolo teatrale sugli ortaggi di stagione. Mercoledì 19 alle 16.30 appuntamento per festeggiare insieme Carnevale ad impatto zero con “A Carnevale ogni scherzo vale”. La programmazione invernale si concluderà venerdì 28 alle 17.00 per una merenda a lume di candela in occasione di “M’illumino di meno”. Tutte le iniziative, gratuite e a prenotazione obbligatoria, si terranno presso il Centro in via Sant’Antonio 4. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare La Lumaca al numero 380/5889716 o all’indirizzo ceasformigine@lalumaca.org.