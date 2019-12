Mercoledì 11 dicembre al Palabigi la festa delle scuole con l’Edustratombola

A partire dalla prima mattina di domani, mercoledì 11 dicembre, al Palabigi di via Guasco oltre 1.000 bambini delle scuole elementari reggiane si cimenteranno nell’Edustratombola, un gioco di abilità e conoscenza sulle regole del Codice della strada promosso dalla Polizia locale di Reggio Emilia. Cinquanta classi di terza, quarta e quinta elementare si sfideranno in un gioco di bravura e fortuna: le più meritevoli riceveranno in premio strumenti multimediali di ultima generazione, due lavagne interattive multimediali (Lim) e due stampati in 3D, messe in palio dal Comune di Reggio Emilia, dall’Ufficio scolastico provinciale, dall’Osservatorio regionale per l’educazione stradale e dall’Aci.

Ad aprire la mattinata saranno alle ore 9 i saluti delle autorità; l’iniziativa proseguirà con un gioco di abilità e fortuna incentrato sul rispetto delle regole della circolazione. Un piccolo “esame di guida” per alunni di terza, quarta e quinta elementare, a coronamento del lavoro di educazione stradale portato avanti durante l’anno dal corpo docente e dagli agenti di Polizia municipale con lezioni frontali in classe. Ogni risposta esatta permetterà alla classe “promossa” di vincere alcune cartelle per partecipare alla tombolata finale.

Oltre alle due lavagne Lim e alle due stampanti, sono previsti altri premi “di consolazione” in buoni per materiale scolastico, messi a disposizione da Til, dalla cartoleria Buffetti di via Cafiero e dalla libreria Uver. L’associazione Alpini, infine, distribuirà golose sorprese a tutti i bimbi.

(le immagini si riferiscono alle passate edizioni)