Incontrare i propri figli attraverso un libro: book sharing stasera al Centro per le famiglie

A volte entrare in sintonia con i nostri figli non è facile, il book sharing è un’opportunità per trovare una “lunghezza d’onda condivisa” tra genitori e bambino, partendo dal semplice sfogliare un libro che racconta una storia, che racconta la vita, che racconta di noi. Questa sera, martedì 10 dicembre 2019, ore 20.30 presso il Centro per le Famiglie Distretto Ceramico – Sede di Sassuolo “Book Sharing: incontrare i figli attraverso un libro”. Incontro condotto da Daria Vettori, psicologa, psicoterapeuta che opera da anni sui temi della famiglia e dell’età evolutiva con uno sguardo specifico su adozione ed affido.

Ultimi posti disponibili. L’incontro è gratuito e si rivolge particolarmente a genitori o adulti che accompagnano nella crescita bambini di età 1-6 anni.