In una settimana 19 sinistri rilevati dalla Polizia Locale carpigiana

Sono stati 19 gli incidenti stradali rilevati dalla Polizia Locale, sul territorio Comunale, nella settimana dal 2 all’8 dicembre. In uno di questi, agli agenti intervenuti un conducente è apparso subito in stato di ebbrezza alcolica: in effetti, alla prova dell’etilometro la persona presentava un tasso alcolemico superiore al triplo del consentito (oltre 1,5 grammi per litro di sangue, rispetto al limite consentito di 0,5). Nei suoi confronti è scattata pertanto la denuncia all’autorità giudiziaria, con il ritiro immediato della patente di guida, che potrà essere sospesa per un anno.

Nel complesso, l’attività di Polizia Stradale ha visto impegnate 52 auto-pattuglie, che oltre al costante il presidio nelle aree regolamentate del Centro storico, hanno effettuato trenta posti di controllo, e controllato 248 veicoli.

Sul fronte antidegrado, invece, nella settimana considerata sono state sei le pattuglie in servizio, composte da due operatori in borghese, che hanno svolto: tre controlli di prevenzione verso i parcheggiatori abusivi, sette servizi di prevenzione nelle aree verdi, un servizio di osservazione contro i furti di velocipedi, tre servizi di controllo delle questue moleste, cinque servizi di prevenzione nell’area mercatale e del Centro storico, due servizi per prevenire lo spaccio di sostanze stupefacenti.