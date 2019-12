Castelvetro: storie di Natale in Biblioteca per bambini e genitori

Il Natale si avvicina: immergiamoci nella magia natalizia con i libri più belli da leggere insieme in questo speciale periodo dell’anno. Sarà un Natale ricco di appuntamenti per la Biblioteca Comunale di Castelvetro. Tante, infatti, le iniziative pensate per bambini e famiglie. La lettura è strumento potentissimo di relazione. Un adulto che legge a un bambino è molto più di quello che sembra. È un tempo dedicato, esclusivo, in cui dare spazio alle domande e riscoprire tempi dettati non dal mondo ma dalla mente. È un modo per l’adulto di rimettersi in discussione e per il bambino di arrivare al cuore delle cose. Un bambino che legge sarà un adulto che pensa.

Giovedì 12 dicembre alle 17.00 l’appuntamento è con “Ti regalo una storia” Letture animate per i più piccini dai 3 ai 6 anni a cura dei volontari di Nati per Leggere.

Sabato 14 dicembre alle 10.00 spazio al “Il meraviglioso Cicciapelliccia e i doni di Natale” Letture animate per bambini (5-10) con laboratorio a cura di Chiara Marinoni

“Come assessore alla cultura – dichiara Giorgia Mezzacqui – non posso che essere entusiasta di questa vitalità che la nostra Biblioteca ormai dimostra quotidianamente. Un patrimonio librario che si arricchisce di una programmazione atta a valorizzare sia l’importanza della lettura sia la condivisione di un gesto semplice e importante fra il bambino e la famiglia. Leggere ad alta voce è anche leggere insieme perché laddove un bambino ancora non è in grado di dare un significato alle lettere sulle pagine può comunque vivere la storia narrata in maniera straordinaria. Ed esserne protagonista”.