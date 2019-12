Reggio Emilia: stasera alla sala polivalente di via Gorizia prende il via l’iniziativa “Tende di Natale”

AVSI (Associazione Volontari per il Servizio Internazionale) di Reggio Emilia propone anche quest’anno l’appuntamento con “Tende di Natale” a sostegno di vari progetti in tutto il mondo. L’iniziativa si apre oggi con un incontro molto interessante: alle ore 21.15, presso la sala polivalente di Regina Pacis (via Gorizia) Ernest Sesay di Freetown racconterà la sua vita e del suo lavoro in Sierra Leone.

Ernest è nato a Bumbuna, un villaggio interno in Sierra Leone e da anni vive a Freetown, la capitale. E’ sposato con Margaret e ha 2 figli, il maggiore si chiama Giuseppe, in onore di Padre Berton, padre Saveriano Vicentino, missionario per quarant’anni in Sierra Leone, assieme al quale è cresciuto. Con Padre Berton è stato tra i coordinatori del centro di recupero dei bambini-soldato di St. Michel’s, un centro che accoglieva i bambini, ne cercava le famiglie di origine, e svolgeva un lavoro di sostegno psicologico e di reinserimento lavorativo.

L’impegno di Ernest in favore della dignità umana nasce proprio dall’incontro con Padre Berton, che ha seguito nel suo lavoro con la fondazione del Family Homes Movement, l’associazione di famiglie che ricevono in affido i bambini abbandonati della Sierra Leone.

Durante la recente epidemia di ebola è stato in prima linea per dare sostegno e supporto alla popolazione della Sierra Leone.

Ernest Sesay è oggi presidente del Family Homes Movement, ong della Sierra Leone che fa parte del network di organizzazioni di Fondazione AVSI.