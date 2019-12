Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 10 dicembre

Cielo sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata su tutto il territorio regionale fatta eccezione per la Romagna meridionale, dove nel corso del giorno si alterneranno schiarite ed annuvolamenti anche compatti, con la possibilità di qualche sporadica precipitazione sulle aree più interne, nevosa solo sulle cime più alte dell’Appennino. Al mattino qualche temporaneo annuvolamento non è escluso lungo la costa, con qualche possibile riduzione di visibilità sul Ferrarese. Temperature: minime in calo, più sensibile lungo i rilievi: valori compresi tra i 2/3°C della pianura emiliana e i 5/6°C della costa romagnola. Massime in lieve calo sul litorale, senza variazioni di rilievo altrove: valori compresi tra i 9/10°C del settore orientale e gli 11/12°C della pianura emiliana centro-occidentale. Venti: in pianura deboli da nord-ovest, sui rilievi e sul mare moderati con rinforzi da nord-est. Mare: da mosso a molto mosso.

(Arpae)