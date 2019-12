La profezia: l’11 dicembre a Camposanto l’ottavo appuntamento con il capolavoro di Melville

Si svolgerà mercoledì 11 dicembre alle ore 21:00, presso la Sala polivalente ‘Nino Manfredini’ di Camposanto, l’ottavo appuntamento della lettura musicale di Moby Dick, il capolavoro letterario di Herman Mellville, tra i filoni che costituiscono la terza edizione di TiPì – Stagione di Teatro Partecipato, il progetto che, promosso dall’associazione Nahìa e realizzato grazie al contributo del Comune di San Felice sul Panaro, di tutti i Comuni dell’Area Nord di Modena e della Regione Emilia-Romagna, e con il supporto organizzativo del Sistema Bibliotecario dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, animerà la Bassa modenese sino a dicembre.

La profezia – questo il titolo dell’appuntamento, a ingresso gratuito, che vedrà protagonisti l’attore Paolo Zaccaria e la violoncellista Francesca Neri – racconta di come, mentre il Pequod si inoltra nelle acque calde dell’Oceano Pacifico, e Achab fa forgiare un nuovo rampone per uccidere Moby Dick, sempre più presagi indicano come la caccia alla balena bianca sia maledetta, tanto che il primo ufficiale Starbuck tenta, inutilmente, di frenare la folle corsa del Capitano.

L’appuntamento conclusivo con le avventure della caccia alla balena bianca si svolgerà mercoledì 18 dicembre alle ore 21:00 a Finale Emilia.

Tutti gli eventi della stagione sono ad ingresso gratuito (fino a esaurimento posti).

Per informazioni, prenotazioni e iscrizioni inviare una mail a progetto.tp@gmail.com, telefonare al numero 347.2306264 o consultare la pagina Facebook TiPì – Stagione di Teatro Partecipato.